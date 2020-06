VEDELAGO - Incendio nella notte nel parcheggio della concessionaria "JP Auto" di Vedelago in via Piave, tre auto distrutte o danneggiate dalle fiamme: si tratta di una Land Rover Discovery, di una Mercedes GLa e di una Dacia. Sul posto i Carabinieri di Castelfranco Veneto. Non ancora stabilite con precisione le cause del rogo, ma si tende ad escludere l'origine dolosa.



Ultimo aggiornamento: 09:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA