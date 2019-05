Si sente male all'osteria Antica Pesa e muore a 38 anni

di Lucia Russo

VEDELAGO - Una corsa disperata nel cuore della notte per salvare la vita ad un 38enne che si è sentito male, davanti agli occhi degli amici con i quali stava trascorrendo il sabato sera in allegria,. Non c'è stato niente da fare perche all'1.30 della notte tra sabato e domenica è stato colto da malore all'improvviso, nonostante il disperato tentativo dei medici. Il padre, Renato Franchetto è il proprietario di una ditta di scavi, demolizioni e ghiaia sita a Vedelago mentre la madre, Damiana Serato era tra i candidati della Lega nella lista dell'attuale sindaca Cristina Andretta.