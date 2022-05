SANTA LUCIA DI PIAVE - Chi parcheggia l'auto di fretta senza curarsi di dove la lascia stia alla larga da Santa Lucia di Piave, dove una vecchina terribile col deambulatore si fa giustizia da sé quando trova il passaggio ostruito da una vettura. Armata di pennarello indelebile, verga scritte a caratteri cubitali sui cofani. Come l'ultima della serie, "cretino impara", che si è trovato il cliente di un tabacchino in via Mazzini. Una volta sbollita la rabbia per il vandalismo, ha condivito l'esperienza su Facebook con un post ironico: "Buongiorno, volevo segnalare che anche S. Lucia ha il suo Banksy. A differenza dell’anonimo artista, questo si cela dietro una signora ben vestita che gira con un carrello deambulatore. Ho scoperto a malincuore che la mia è l’ultima di una lunga serie di opere d’arte. Aspettando che il mio cofano venga battuto all’asta da Sotheby’s ,vi invito a fare attenzione".

Il post è stato molto commentato e ai tanti che lo invitavano a fare denuncia o segnalare l'episodio, l'autore ha risposto: "Non denuncio un'anziana con sicuramente dei problemi oltre che fisici anche di altra natura. Non mi faccio giustizia sommaria e non vado a piangere dal sindaco, ho voluto segnalare il problema perché spero abbia dei famigliari o amici che possano provvedere ad aiutarla".