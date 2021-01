"Provvigione" sulla compravendita di droga: arrestato 30enne

VAZZOLA - Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Vazzola (Treviso) con l'accusa di estorsione ai danni di un giovane del luogo il quale si era rivolto spontaneamente ai carabinieri benché coinvolto in un traffico di droga. L'indagato, colto in flagranza in un appartamento nel quale era stata organizzata la «trappola», avrebbe minacciato il ragazzo pretendendo una sorta di provvigione in denaro a fronte di un servizio di intermediazione nella compravendita di stupefacenti. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Treviso.

Ultimo aggiornamento: 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA