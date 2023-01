Paura per il principio d'incendio nel centro estetico, titolare intossicata

Vazzola - Poco dopo le 15:15, di oggi - domenica 8 gennaio - i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cesare Battisti a Vazzola per il principio d’incendio di un centro estetico: leggermente intossicata la proprietaria. A segnalare il fumo al 115 sono stati i vicini di casa che hanno visto fuoriuscire il fumo dal locale al piano terra del piccolo stabile, subito evacuato.

I pompieri arrivati da Conegliano, con due automezzi, hanno subito spento l’incendio covante, che ha riguardato degli utilizzatori elettrici. Danni principalmente da fumo che ha completamente saturato i diversi ambienti. La titolare ha respirato del fumo, rimanendo leggermente intossicata.

Le operazioni di messa in sicurezza del centro estetico e l’evacuazione dei fumi sono terminate alle 18:30.