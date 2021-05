Nuovo vax day a Treviso per la fascia 70-74: mercoledì 5 maggio senza prenotazione. Ecco dove

TREVISO - Mercoledì 5 maggio nuovo «Vax day» nel territorio dell'azienda Ulss 2 Trevigiana per i cittadini nati negli anni 1951, 1950, 1949, 1948 e 1947 che non abbiano ancora avviato il ciclo vaccinale. Potranno recarsi, senza bisogno di prenotazione, per la somministrazione della prima dose, nei Centri vaccinali di Ponte di Piave, Villorba, Godega di Sant'Urbano, Vidor e Riese Pio X.

L'orario di accesso alle sedi vaccinali è condizionato dal mese di nascita: ogni assistito dovrà recarsi nel Centro Vaccinale nella fascia oraria stabilita sulla base del suo mese di nascita. In caso di marito e moglie, entrambi 70-74enni ma nati in mesi diversi, potranno recarsi alla vaccinazione congiuntamente, nella fascia oraria di uno dei due.