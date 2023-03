Da Piacenza ad Asolo per abbandonare i rifiuti. Denuncia e maxi multa per un ecovandalo

ASOLO (TREVISO) - Da Piacenza ad Asolo per abbandonare i rifiuti, ecovandalo beccato con le mani nel sacco denunciato e multato con una sanzione amministrativa fino a 3mila euro. Rinvenuti sul posto i rifiuti abbandonati nell’ambito dei continui controlli ambientali sul territorio, i Carabinieri Forestali della Stazione di Asolo-Monte Grappa sono riusciti a risalire al responsabile del gesto incivile grazie all’esame del contenuto dei sacchi. Si tratta di P.R., residente a Piacenza. Nei suoi confronti è scattata la denuncia ed è stata comminata la relativa sanzione amministrativa fino a 3000 euro. «Lotta serrata all’abbandono di rifiuti, in nome del senso civico e del rispetto per l’ambiente - dichiara il sindaco Mauro Migliorini -. Plaudo al lavoro dei Carabinieri Forestali, perché questo possa essere da monito per quanti, in barba al senso civico, pensano di farla franca abbandonando rifiuti nel nostro territorio».

La lotta agli ecovandali

La lotta ai vandali ambientali prosegue senza sosta. Nei giorni scorsi un analogo rinvenimento aveva portato all’individuazione e alla denuncia di un 17enne che aveva abbandonato sulla strada due grandi sacchi di rifiuti domestici urbani. «Sugli abbandoni - aggiunge il sindaco - intendiamo andare giù duri perché sono comportamenti intollerabili per una comunità civile, soprattutto se poi i costi per il recupero dei rifiuti e lo smaltimento ricadono sulle spalle di tutti».