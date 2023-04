POSSAGNO - Mandato in frantumi da una sassata. Il totem informativo installato di fronte alla gipsoteca del Canova, ai piedi della scalinata che conduce al Tempio, è stato preso di mira dai vandali, nella notte di Pasqua. Quasi certamente l’ennesima bravata dei baby teppisti che da settimane scorrazzano per il paese. E che ora potrebbero avere le ore contate. Le telecamere installate nella piazza intitolata allo scultore dovrebbero aver immortalato gli autori del raid.

La scorribanda è avvenuta nella notte tra sabato e domenica, ma è stata scoperta soltanto la mattina di Pasqua, quando lo schermo completamente crepato non ha potuto essere di nessuna utilità per i turisti andati in visita al paese natale di Antonio Canova. «I filmati sono ora al vaglio dei carabinieri, a cui abbiamo denunciato il vandalismo - afferma il sindaco Valerio Favero, infastidito e amareggiato dall’accaduto -. Credo si tratti di una bravata compiuta da qualche ragazzino. Ma proprio per questo non possiamo chiudere un occhio: serve un segnale. Bisogna far capire che i beni pubblici vanno rispettati, non presi di mira». Motivo per cui spetterà ai vandali o alle loro famiglie ripagare i danni, visto che per sistemare il pannello informativo si dovrà attingere alle casse comunali.