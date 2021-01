PIEVE DEL GRAPPA - Svuotano gli estintori della palestra chiusa e poi, quasi pentiti, cercano di utilizzare scope e macchina pulitrice per sistemare tutto. Ma ormai la frittata era fatta e al gruppo di vandali non è rimasto che defilarsi nella notte. È successo qualche sera fa nella palestra dell’ex scuola media di Crespano di Pieve del Grappa in via San Carlo. Ad accorgersi dei danneggiamenti sono stati ieri mattina gli operai del Comune. Si erano recati nello stabile, che al momento è chiuso perché non ci sono attività in corso, per un normale controllo agli impianti. La sorpresa è stata tanta, mista a rabbia, quando si sono visti davanti agli occhi tutta la polvere bianca degli estintori sparsa sul pavimento. Inoltre sono state trovate anche delle bottiglie di birra e altri generi alimentari il che fa supporre che il gruppetto di giovinastri, forse per ingannare la noia, si sia recato all’interno della palestra con il preciso intento di fare bisboccia. Poi però si sono accorti di aver esagerato e hanno tentato in qualche modo di porvi rimedio. Come? Azionando una macchina pulitrice, mentre altri hanno preso delle scope per riparare al danno spazzando via la polvere. Un ripensamento che però è stato tardivo e soprattutto inutile, alla luce delle condizioni in cui è stata ritrovata la palestra.

LE INDAGINI

Sul posto ieri si sono recati anche i carabinieri di Pieve del Grappa che hanno effettuato il sopralluogo per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Fa specie che non ci sia stata effrazione per entrare quindi o i ragazzi hanno trovato la porta aperta oppure qualcuno di loro era in possesso di una chiave. Gli stessi militari stanno anche cercando di capire se il raid sia stato ripreso da qualche telecamera anche privata, visto che la palestra si trova proprio in centro a Crespano. L’episodio, di per sè grave, è stato seguito anche dal sindaco Annalisa Rampin: «C’erano due estintori all’interno e li hanno svuotati entrambi. Diciamo che almeno non hanno commesso altri danni gratuiti alla struttura, quindi quando la palestra sarà ripulita ritornerà come prima. A parer mio, vista anche la situazione, si è trattato di una ragazzata. Penso che se ne siano accorti anche loro non appena sono tornati sobrii perché hanno anche cercato di rimettere a posto le cose, naturalmente senza riuscirci. Forse volevano fare un festino tra ragazzi ma non è andata come pensavano. Ora speriamo anche con l’aiuto dei carabinieri di poter individuare i responsabili e poi valuteremo il da farsi».



