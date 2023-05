Vandali danneggiano 200 piantine di glera in un campo di Crocetta del Montello. E' caccia ai colpevoli

CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO) - Vandalismo alle piantine di glera a Crocetta del Montello. Un fondo agricolo in località Rivette di Crocetta del Montello, coltivato a vite "glera" è stato nei giorni scorsi preso di mira e danneggiato da ignoti che hanno reciso circa 200 piantine per un danno complessivo ancora in corso di quantificazione. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Montebelluna.