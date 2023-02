Vandali a Cima Grappa. Crocifisso e cartelli imbrattati con la vernice rosa, l'appello: «Chi sa, si faccia avanti»

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) – Crocifisso imbrattato lungo la strada che si inerpica verso Cima Grappa. La croce presente all’altezza del settimo tornante di strada Generale Giardino è stata ricoperta di vernice rosa. E sempre rosa sono anche le scritte apparse su un vicino segnale stradale. Il gesto incivile è stato evidenziato anche via social dalla pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa: «Ma vi sembra normale nel 2023 una cosa del genere? – scrivono – non abbiamo parole». Per poi chiudere con un appello rivolto a tutti: «Chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti, non lasciamo questi atti impuniti come sempre».