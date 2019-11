L'epopea dell'azienda Vettorello in una "Valigia dei sogni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con una valigia di cuoio piena di speranze, piccolo imprenditore trevigiano con un'officina metalmeccanica a, partì agli inizi degli anni '60 per il Sud America per cercar fortuna come operaio, lavorando nelle grandi opere appaltate dall'azienda che subito lo assunse e poi gli garantì buoni guadagni.Guadagni che Vettorello investì, tornato in Italia, creando un'impresa, passata poi ai figli Domenico e Sonia. Dopo una profonda trasformazione, la nuova generazione ne ha fatto un'azienda all'avanguardia nel settore della produzione di. La storia di Luigi, dei suoi figli e della crescita della Vettorello, è nelle pagine di un libro che inaugura una collana dedicata alle "eccellenze imprenditoriali del Veneto", note e meno note, indiscusse protagoniste dell'economia italiana.Il libro "" (scritto dal giornalista trevigiano Prando Prandi) e la collana stessa, saranno presentati venerdì prossimo, 29 novembre, alle 17.30 a Palazzo Giacomelli, alla presenza di Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Veneto Centro e del prof. Paolo Gubitta dell'Università di Padova.