TREVISO – Mazzola o non Mazzola? Se n’era parlato già alcuni giorni fa e nella giornata di ieri c’era chi lo dava già per fatto alla Nutribullet Treviso Basket, come primo vero e proprio innesto italiano per la prossima stagione. Cosa c’è di vero? Il fatto che il club del presidente Matteo Contento sia fortemente interessato all’ala ex Venezia e Pesaro, che potrebbe rappresentare un’opzione di qualità ed esperienza dalla panchina, nello spot di “quattro”.

Stiamo parlando di un giocatore che - pur da gregario - ha vinto uno scudetto (2019 a Venezia) e un paio di coppe Italia, che ha una profonda esperienza del nostro campionato (ha esordito con la maglia di Ferrara nel 2009) e si caratterizza per la grande precisione nel tiro da tre punti. Quest’anno non gli è andata benissimo, visto che è retrocesso in A2 con la maglia della Carpegna, ma si è distinto per aver prodotto 5.6 punti e 2.8 rimbalzi in 18.6’ di media, con il 38.5% da tre e il 58.1% da due punti. Il ds trevigiano Simone Giofrè ha sondato l’ala classe ‘88, presentandogli i pregi del progetto Tvb e stuzzicandolo con l’opportunità di rappresentare la chioccia di uno spogliatoio che ha grosse motivazioni di rivalsa, dopo le fatiche della scorsa stagione.

La trattativa

Cosa non c’è di vero in questi rumors? Il fatto che l’accordo sia già stato raggiunto. Nello specifico, la squadra trevigiana non è l’unica a puntare il giocatore, che ha ricevuto offerte molto interessanti da parte di Pesaro (che lo rivorrebbe anche in A2) e di Cremona. Se Mazzola dovesse prendere una decisione basata esclusivamente sul lato economico, allora la Nutribullet sarebbe tagliata fuori. Se invece valutasse l’appetibilità del progetto trevigiano a 360°, senza limitarsi alle cifre sul contratto, allora ci sarebbero senza dubbio maggiori possibilità di vederlo al Palaverde con la casacca Tvb. Il fatto che la Nutribullet abbia messo gli occhi su un giocatore con le caratteristiche di Valerio Mazzola, a prescindere dal fatto che la trattativa vada in porto o meno, significa sicuramente una cosa: che non è così certo che Mezzanotte resti nella Marca. I due giocatori hanno età ed esperienze molto diverse, ma in campo hanno caratteristiche molto simili: sarebbe molto difficile farli convivere, si pesterebbero i piedi.

Situazione congelata

Per il momento però la situazione del bergamasco è congelata, come quella di Harrison: per saperne di più sul loro futuro bisognerà aspettare la fine del mese, quando scadranno le opzioni di uscita da entrambe le parti (giocatori e società), presenti nei loro contratti. Ciò non toglie che ciascuno dei due, in qualsiasi momento, potrebbe tranquillamente uscire dall’accordo, nel caso in cui decidesse di scegliere un’opzione alternativa alla Nutribullet. La stessa cosa può fare la società, che appare comunque decisa a confermare l’americano. Su Mezzanotte, come anticipato, ci sono parecchi dubbi. Mazzola non è l’unica pista che Giofrè sta seguendo sul mercato italiano: il ds trevigiano ha fatto una proposta anche a un altro lungo nostrano, che ha giocato in A lo scorso anno. L’identità non è nota, ma le opzioni non sono moltissime, se consideriamo che alcuni tra i papabili hanno già trovato nuove collocazioni: Jordan Bayehe ha firmato con Trento, mentre Alessandro Lever ha rescisso ieri il contratto con Napoli e sembra diretto alla Reyer.