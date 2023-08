Addio a Valentina Soster, imprenditrice e volto della città

Si è spenta Valentina Soster, 61 anni, imprenditrice trevigiana creatrice del locale “Camelia Bakery" in Pescheria diventato famoso per il tiramisù e punto di riferimento in città e frequentatissimo da trevigiani e turisti.

Per trent’anni è stata anche stilista per Benetton. Negli ultimi mesi ha lottato contro la malattia. Tante le attestazioni di cordoglio.

«Anche l’unione provinciale e la Fipe Confcommercio - afferma la presidente dania sartorato- esprimono sincero cordoglio per la scomparsa improvvisa di un’imprenditrice che ha saputo portare valore aggiunto e qualita’ al settore arricchendo l’offerta e diventando anche un punto di riferimento turistico per il leggendario tiramisu di Camelia’"».

Fabio Capraro, presidente Ascom di Treviso: «Se n'e’ andata una protagonista indiscussa del commercio trevigiano che ha portato sapere bellezza e buon gusto».