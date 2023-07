Valentina Ferragni e Matteo Napoletano di Castelfranco Veneto, la storia è "ufficiale": la mamma dell'influencer posta una foto di famiglia

Confermato l'amore trevigiano di Valentina Ferragni. In casa Ferragnez mantenere un segreto pare sia praticamente impossibile. E se di solito è Fedez a spoilerare le notizie stavolta è stata mamma Marina Di Guardo a lanciare un bell'assist alla figlia Valentina Ferragni. Da mesi infatti circolava la voce che la sorella di Chiara avesse un nuovo amore dopo la fine della sua storia con Luca Vezil. Secondo il gossip il nuovo fidanzato dell'imprenditrice era Matteo Napoletano, giovane originario di Castelfranco Veneto, nel trevigiano. Loro non avevano confermato nè smentito, ma qualche giorno fa avevano condiviso su instagram qualche scatto equivoco, ma nulla di più. A dissipare ogni dubbio ora è la mamma delle Ferragni attraverso i social.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano , la foto di "famiglia"

La Di Guardo ha condiviso alcuni scatti di famiglia sul proprio profilo Instagram. La famiglia è tutto», la mamma delle Ferragni. E mentre loro ancora non postano immagini insieme in alcuni scatti condivisi in esclusiva da Whoopsee su Instagram, si vede la coppia in dolce compagnia, al mare, in Liguria, tra tenerezze e sguardi che non sono affatto sfuggiti all’occhio attento del gossip.