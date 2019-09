di Elena Filini

VALDOBBIADENE (TREVISO) - Vendemmia con scasso. Ogni anno, puntuale, torna l'emergenza. Si moltiplicano i furti lungo le viti e i filari ai danni dei braccianti impegnati nella raccolta del glera. Sindaci e Consorzio lanciano l'allarme: «Attenzione a non lasciare oggetti o denaro in auto». E le forze dell'ordine moltiplicano i controlli. Vetri infranti, auto scassinate: nei parcheggi improvvisati della vendemmia, lungo i filari è allarme furti. I primi sono documentati una settimana fa a Cornuda, quando una Mito nera è vista aggirarsi vicino alle auto in sosta durante la raccolta. Nei giorni successivi una decina di furti sono stati messi a segno tra Refrontolo, Moriago e Farra. Infine a Valdobbiadene, dove i ladri hanno rubato anche documenti d'identità. Le vittime? Famiglie di braccianti che con una giornata di lavoro riescono a mettere insieme un centinaio di euro o poco più.