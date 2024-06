VALDOBBIADENE (TREVISO) – Per sette mesi ha pagato per evitare che il video hard in cui faceva sesso con una 20enne romena fosse divulgato. Poi, all’ennesima richiesta di denaro, ha deciso di sporgere denuncia. Vittima un imprenditore di Valdobbiadene che, assieme al padre e al fratello, gestisce una nota azienda agricola che produce soprattutto prosecco. Per quel sexy ricatto, il gup Piera De Stefani ha rinviato a giudizio il 46enne romeno Casian George Pasca. Il processo a carico dell’uomo, difeso dall’avvocato Paolo Salandin, inzierà a ottobre.

LA VICENDA

Tutto ha avuto inizio nell’ottobre del 2018 quando l’imprenditore di Valdobbiadene si è recato in Romania per un viaggio d’affari. Ad accompagnarlo è proprio Pasca, che doveva fare da intermediario. Durante il soggiorno, il 46enne gli aveva presentato una 20enne romena la quale, affascinata dal produttore di prosecco (oggi 34enne), gli aveva chiesto di portarla fuori a cena. Lui aveva accettato e poi, a fine serata, l’incontro è terminato con una notte di sesso. In realtà si trattava di una trappola orchestrata, secondo la Procura, proprio da Pasca. Il rapporto, infatti, era stato registrato e già il giorno successivo Pasca aveva chiesto 6mila euro all’imprenditore per evitare che venisse divulgato sui social. Ma era solo l’inizio di un ricatto che è andato avanti per sette mesi e che ha permesso al 46enne di incassare, secondo l’accusa, circa 100mila euro.

LE RICHIESTE

Dopo la prima consegna di denaro, le richieste del romeno sono continuate senza sosta. Anzi, ha costretto l’imprenditore, secondo l’accusa, ad assumerlo come bracciante nella sua azienda. Attività che Pasca, pur percependo ogni mese lo stipendio, non ha mai svolto. Come detto, per sette mesi il produttore di prosecco ha fatto bonifici e ricaricato carte Postepay anche intestate ad altre persone, vicine a Pasca. Il 46enne, sempre secondo l’accusa, è riuscito anche a farsi consegnare un furgone e un quad: la promessa era quella di radiarli dal registro italiano, portarli in Romania per farli reimmatricolare e poi riportarli in Italia per pagare così meno di assicurazione. Mezzi che in realtà l’imprenditore non ha mai più visto. Già, perché Pasca, dopo averli portati in Romania, aveva riferito alla vittima che quel Fiat Doblò e quel Yamaha Raptor 700 erano stati bloccati alla frontiera ungherese dalla polizia e per poterli rivedere avrebbe dovuto pagare circa 2mila euro. All’ennesima richiesta di denaro (era il maggio 2019, ndr), l’imprenditore aveva deciso di raccontare tutto ai carabinieri e di sporgere denuncia contro il 46enne. Le indagini sono così scattate e hanno portato a raccogliere gli elementi sufficienti per chiedere il rinvio a giudizio dell’uomo, poi disposto dal gup De Stefani.