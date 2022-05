VALDOBBIADENE - Muore d'infarto due mesi dopo la moglie, con cui aveva condiviso tutto: la professione di insegnante, le gioie e le fatiche di 50 anni insieme. Valdobbiadene piange la scomparsa di Giuseppe Bepi Tramarollo, storico professore di matematica e scienze alle scuole medie. E' mancato sabato all'alba, a 84 anni, stroncato da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Ha accusato il malore alle 5 nella sua abitazione: i soccorsi, allertati dai familiari, sono stati tempestivi. Ricoverato d'urgenza all'ospedale di Montebelluna, qualche ora dopo il suo cuore ha ceduto. A due mesi esatti dalla scomparsa della moglie Mirella Sotgiu, mancata il 29 marzo all'età di 80 anni, a causa di un tumore contro cui combatteva da tempo .

«Erano una coppia molto affiatata - racconta Roberto, uno dei due figli -. Forse il recente lutto ha contribuito in qualche misura al malore». Giuseppe e Mirella si erano conosciuti a scuola, dove entrambi avevano iniziato a insegnare come supplenti fin dai tempi dell'università: lui spiegava matematica e fisica, lei incantava intere classi con le sue lezioni di italiano. Dopo la laurea in Geologia all'università di Padova, Bepi ottenne la cattedra alle medie Efrem Reatto facendo apprezzare le materie scientifiche a intere generazioni di studenti. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social proprio dai suoi ex allievi che lo ricordano come un «insegnante rigoroso, a volte severo, ma capace di far appassionare alle sue materie». «Un vero e proprio punto di riferimento per la mia formazione e ispiratore della mia professione - scrive Francesco -. Ricorderò sempre i suoi insegnamenti, la sua severità che era uno stimolo a fare meglio, il suo rigore nel dare le definizioni. Se adesso insegno matematica e fisica lo devo anche a lui...Le stringo la mano, prof Tramarollo, grazie di tutto!». Giuseppe, molto benvoluto e stimato da compaesani e colleghi, lascia i figli Roberto e Luigi, i nipoti e la sorella Stella. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 15.30 nel duomo di Valdobbiadene.