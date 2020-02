Incidente d'auto in Valdobbiadene, la macchina termina la corsa contro il cancello di una casa Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDOBBIADENE - Incidente stradale poco dopo la mezzanotte di lunedì 17 febbraio in via Erizzo a Valdobbiadene: una Golf condotta da italiano B.M. classe 1989 residente a Caerano San Marco (TV), con a bordo i passeggeri italiani M.N. classe 1993 e B.V. classe 1987, entrambi residenti a Vidor (TV), è uscita dalla sede stradale andando ad schiantarsi contro una condotta in cemento per la raccolta delle acque piovane, finendo la sua corsa addosso al cancello di un'abitazione privata. I tre giovani all'interno della vettura sono stati ricoverati presso gli ospedali di Treviso e Montebelluna, in prognosi riservata, non in pericolo di vita.