TREVISO - Scuola chiusa per focolaio di coronavirus: 140 bambini finiscono in isolamento. Nell'elementare di San Pietro di Barbozza, frazione di Valdobbiadene, è scattata la quarantena generale. Alla fine della settimana scorsa era emerso il contagio di 9 alunni: sei in una classe e tre in un'altra. Negli ultimi due giorni sono stati eseguiti i tamponi su tutti i bambini. E gli esiti arrivati ieri hanno evidenziato il contagio di altri 10...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati