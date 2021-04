TREVISO - Arriva il primo vax-day a libero accesso per i settantenni. Si terrà il 2 maggio. Questa, almeno, è la data che l'Usl proporrà ai sindaci. Alla luce dell'andamento delle prenotazioni, sarà dedicato ai trevigiani tra i 70 e i 75 anni. Cioè quelli che negli ultimi giorni stanno stentando a farsi avanti per il vaccino contro il Covid. «A livello generale, tra i 70 e i 79 anni abbiamo già raggiunto una copertura di oltre il 72% per la...

