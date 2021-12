TREVISO - Sette centri vaccinali per le iniezioni anti-Covid sui bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sono quelli che funzioneranno durante le feste, con giorni e orari diversificati. L'accesso è libero. «Ma consigliamo di prenotare per evitare eventuali code», sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. L'obiettivo è arrivare entro il 10 gennaio, quando dovrebbero riaprire le scuole, a una copertura il più elevata possibile tra i 32mila bambini e ragazzi trevigiani vaccinabili, in modo da scongiurare una nuova ondata di quarantene e monitoraggi per intere classi. Sono oltre 6mila le famiglie che si sono già prenotate. Circa il 20% del totale. Adesso si attendono le altre. Si punta a vaccinare quasi 1.000 bambini al giorno fino alla fine dell'anno. Con un picco proprio per il 31 dicembre, quando sono state previste 1.320 iniezioni.



LA CAMPAGNA

L'Usl può contare anche su piccoli testimonial per promuovere la vaccinazione dei bambini. L'azienda sanitaria ha già condiviso sui social un appello speciale: «Bambini, vaccinatevi per rispetto degli altri e per la vostra salute, mi raccomando», sono le parole pronunciate da Lilli, 9 anni, pochi istanti prima della puntura. E non sono mancate le polemiche. «Vergognatevi si legge tra i commenti più pacati, per non parlare di altri ma è possibile sfruttare i bambini in questo modo su Facebook?». Qualcuno, di pari passo, continua a sostenere che si tratta di un vaccino sperimentale. A fronte di questo, però, ci sono anche commenti che sottolineano l'importanza della vaccinazione: «Complimenti alla piccolina, che sia da esempio e incentivo scrive una signora e bravi mamma e papà che hanno deciso di proteggere la loro bimba dal Covid e dalle sue conseguenze, anche gravi». Dopotutto i numeri parlano chiaro. Nell'ultima settimana, compresi i quattro giorni dall'inizio delle vacanze di Natale per le scuole, i più colpiti dal Covid sono sempre i bambini con meno di 11 anni. In questa fascia d'età l'incidenza è arrivata a 1.162 contagi ogni 100mila piccoli trevigiani. Per dare un'idea, quasi il doppio rispetto ai cinquantenni.



IL BOLLETTINO

Il contagio resta estremamente diffuso. Il tasso medio provinciale è pari a 684 casi ogni 100mila abitanti. I distretti di Pieve di Soligo (778) e Asolo (727) sono sempre sopra la media. In particolare ci sono 12 comuni in fascia nera, cioè oltre la soglia dei 1.000 contagi per 100mila abitanti, raggruppati in quattro aree. Si tratta di Carbonera e Breda; Santa Lucia di Piave, Mareno e Vazzola; Cappella Maggiore, Tarzo e Follina; San Zenone, Fonte, Castelcucco e Maser. Ad oggi nei reparti Covid trevigiani sono ricoverati 335 pazienti positivi. Compresi 32 in Terapia intensiva. Si è ormai nella fase di rischio arancione per quanto riguarda i reparti ordinari e in quella gialla per le Rianimazioni. E purtroppo dalla vigilia di Natale il coronavirus ha fatto altre 6 vittime nella Marca. Ieri hanno perso la vita tre persone tra i 68 e i 98 anni. Due si erano vaccinate e una no. «Due pazienti, in particolare, erano già colpiti da pluri-patologie», sottolineano dall'azienda sanitaria. Mentre le tre persone mancate tra la vigilia e il giorno di Natale avevano tra gli 86 e i 93 anni. Due non si erano vaccinate e la terza si era sottoposta alla seconda dose lo scorso aprile, quindi più di sei mesi fa. «E tutti presentavano pluri-patologie», specificano dall'Usl. Con questi ultimi, sale a 1.933 la triste conta dei lutti registrati nella Marca in 22 mesi di epidemia da coronavirus.