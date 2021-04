Covid, arrivati nuovi vaccini a Treviso: si riparte con le somministrazioni da Pasquetta

TREVISO - Nuove forniture vaccinali arrivate stamani permetteranno all'Ulss 2 di Treviso di riattivare le prenotazioni sul portale regionale, per riprendere le somministrazioni da Pasquetta, lunedì 5 aprile. Lo ha comunicato oggi l'azienda sanitaria, che ieri aveva invece affermato di poter riprendere solo da martedì 6.

Pienamente operativi i sei centri vaccinali dell'Ulss, a Villorba, Ponte di Piave, Godega di Sant'Urbano, Riese Pio X, Vidor, Casale sul Sile e all'Ospedale Ca' Foncello di Treviso. La prenotazione tramite portale, è riservata in questa fase agli over 70 e alle persone maggiormente vulnerabili.

Domani è già in programma il secondo «vax day» ad accesso libero per la classe 1935, articolato in cinque sedi vaccinali, una delle quali, a Castelfranco Veneto, operativa in modalità drive in; non potranno stavolta essere vaccinati gli eventuali accompagnatori over 65.