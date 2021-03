Vaccino day a Treviso: nessuna prenotazione, aperto dalle 8 alle 20 Come fare e dove andare

TREVISO - Vaccini ad accesso libero per la prima volta in Veneto nella giornata di domenica 28 marzo 2021, in provincia di Treviso. L'Ulss 2 sperimenterà infatti la nuova modalità di ammissione senza prenotazione per i cittadini nati nel 1936, in quattro punti vaccinali del territorio.

Vaccino day: come fare

APPROFONDIMENTI IL PIANO In arrivo 300mila vaccini. Volontari per fare più di 40mila... VERONA Lo convocano per il vaccino: è morto da 30 anni