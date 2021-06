Al via la due giorni di vaccinazioni anti Covid nelle piazze: tutte le tappe del camper dell'Ulss di Treviso

TREVISO - Sono iniziate da Piazza Duomo le vaccinazioni con il camper. Il tour ha preso avvio dal cuore della città, qui è stato parcheggiato il camper utilizzato dall’azienda sanitaria per portare nelle piazze dei principali comuni di Treviso le vaccinazioni anti Covid per gli over 60.

Cinque le tappe previste in due giorni. Dopo stamattina, sabato 5 giugno, a Treviso il tour del camper prosegue a Montebelluna, poi Castelfranco e domani sarà a Oderzo, Conegliano e a Vittorio Veneto.

GLI ORARI

Treviso oggi, sabato 5 giugno, ore 8-12 in Piazza Duomo; Montebelluna, ore13.30-16, in Piazza Municipio; Castelfranco, ore 17-20, in piazza Giorgione,

Domani, domenica 6 giugno: Oderzo, ore 9-12, in piazza Maggiore; Vittorio Veneto, ore 17-20, in piazza del Popolo; Conegliano, ore 13.30-16, in Piazza San Martino.