Vaccinazioni: code sotto il sole e attese di un paio di ore questa mattina al centro di Villorba

VILLORBA (TREVISO) - Code e interminabili attese questa mattina al centro vaccinale nel bocciodromo di Villorba. Coloro che si sono recati per ricevere la prima dose di vaccino o il richiamo devono attendere il proprio turno anche per una paio di ore. Tra le persone in coda molti anziani che sono coloro che stanno manifestando le maggiori difficoltà, complice il caldo e l'assenza di luoghi all'ombra. La protezione civile sta infatti portando sedie e distribuendo bottigliette d'acqua. Il centro vaccinale di Villorba serve l'utenza di Treviso e dei Comuni della cintura urbana.

