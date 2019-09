Esce di casa, «vado a funghi», non torna più: lo trovano morto nel fosso

di Marco Corazza

SAN STINO DI LIVENZA - Era uscito di casa per cercare funghi: lo trovano all'indomani morto nel fosso. Si è trasformata in tragedia la ricerca di un 86enne di, io cui corpo è stato rinvenuto questa mattina, 24 settembre, aL'uomo era uscito con il motorino ieri mattina dalla sua abitazione di Motta ma a mezzogiorno non si è presentato a casa. Una assenza che ha subito preoccupato i familiari che hanno chiesto aiuto ai carabinieri di Motta. Gli investigatori diretti dal maresciallo Giuseppe Vincenzo Gemma si sono messi alla, attivando il piano provinciale di ricerca. Solo questa mattina, poco prima di mezzogiorno, sono stati gli stessi carabinieri a trovarelungo via Livenza a Corbolone di San Stino. L'uomo potrebbe essere deceduto per un malore o dopo aver. La salma è stata trasferita in obitorio a disposizione della magistratura.