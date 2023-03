TREVISO - Le persone colpite da ictus vengono sottoposte all’intervento entro un’ora dal loro arrivo negli ospedali della Marca. A maggio dell’anno scorso ci si attestava a 52 minuti. A novembre si è scesi ulteriormente, fino a 47 minuti. Sono i parametri che hanno portato l’Usl a conquistare il riconoscimento “Platinum”, nell’ambito del programma Eso-Angels Awards, per il percorso stroke sviluppato dal Ca’ Foncello. Il tempo è più che mai prezioso: l’intervento precoce consente di limitare la possibilità di avere conseguenze invalidanti.

I NUMERI

« In provincia di Treviso possiamo stimare circa 1.600 casi all’anno. E il 75% di questi pazienti rimane con qualche forma di disabilità – fa il punto Marco Bonifati, primario della neurologia – L ’ictus è una patologia “tempo dipendente”, nel cui ambito la precocità delle cure è fondamentale per l’esito della malattia » . Il riconoscimento come centro “Platinum” è stato conferito dalla Società europea per la cura dell’ictus (European stroke organization) ed è riservato agli ospedali con i migliori percorsi di cura per i pazienti colpiti da ictus. Il programma ha lo scopo di aumentare il numero di pazienti trattati con le terapie di riperfusione (trombolisi endovenosa ed terapia endovascolare), ridurre i tempi di intervento e ottimizzare la qualità dei trattamenti nei centri Stroke europei.

LE CURE