TREVISO - Si era rivolta a un centro all’estero per cambiare sesso, affrontando la transizione da uomo a donna. Il sogno di potersi finalmente riconoscere nel proprio corpo, però, si è trasformato in un incubo. L’esito fu un disastro. E di seguito la signora, residente nella zona che fa riferimento a Castelfranco, è stata costretta a sottoporsi a 60 interventi chirurgici solamente per cercare di rimediare ai danni subiti a livello fisico, senza tralasciare le difficoltà psicologiche. Una vera e propria odissea.

Il caso è stato rivelato ieri da Francesco Benazzi. Anche alla luce di questo il direttore generale dell’Usl della Marca ha sottolineato l’importanza della decisione di avviare il nuovo Centro di riferimento regionale per i disturbi dell’identità di genere nell’azienda ospedaliera di Padova. Benazzi si è confrontato con la signora all’inizio del suo mandato come direttore generale a Treviso, ormai sette anni fa, quando l’intervento per il cambio di sesso era già stato fatto all’estero. « Non era una nostra paziente – specifica il direttore generale – non è stata trattata nelle nostre strutture » .

L’ODISSEA

All’epoca non c’erano troppe alternative: a molte persone transgender non restava che guardare a viaggi della speranza verso altri Paesi. Spesso senza enormi garanzie di sicurezza. E con tutte le problematiche conseguenti. « In passato c’erano anche centri all’estero che di fatto improvvisavano interventi e percorsi in questo delicato ambito. La signora è stata poi costretta ad affrontare 60 operazioni per risolvere i problemi – evidenzia Benazzi – C on il nuovo centro di riferimento regionale, invece, si mettono a disposizione professionalità altissime. Sono favorevole all’apertura del centro di Padova anche pensando alla possibilità di offrire i migliori trattamenti, evitando quindi situazioni complesse e dolorose come quella vissuta dalla signora. Si tratta davvero di una cosa importantissima » . Le domande da parte di chi si vuole avvicinare al percorso per il cambiamento di sesso non mancano. Certo, le cifre ovviamente non sono elevate a livello territoriale. Ma nell’ultimo periodo l’Usl della Marca, quando ancora non si parlava del Centro di riferimento regionale di Padova, ha registrato richieste di informazioni in merito da parte di due persone. « Questo sta a indicare ancora una volta che c’erano persone costrette ad andare da altre parti – sottolinea Benazzi – con il nuovo importante riferimento, oggi più che mai, sarà possibile dare delle risposte in modo diretto » . Senza che qualcuno debba per forza affrontare viaggi per raggiungere centri di cui non sa molto. E soprattutto scongiurando il rischio che si ritrovi a dover percorrere un calvario anche dal punto di vista sanitario

LA DECISIONE