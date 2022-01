Sente urla che chiedono aiuto e lancia l'allarme: ricerche di notte tra i monti

CAVASO DEL TOMBA (TREVISO) - Le squadre del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa e di Feltre stanno percorrendo i sentieri e le strade carrabili di una zona a cavallo tra Cavaso, Possagno e Alano di Piave, a seguito della chiamata attorno alle 16.30 di un escursionista che dice di aver sentito delle grida di aiuto provenienti dal sentiero 212, mentre lui si trovava in località Castel Cesil. Il sentiero numero 212 sale dal Tomba al Palon ed è solcato da trincee della Guerra. Al momento non risultano segnalazioni di mancato rientro ed è stato rintracciato il proprietario di un'auto parcheggiata alla base del Monte Tomba. La verifica è in corso.