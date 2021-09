Uomo trovato agonizzante in centro città: muore per trauma cranico, giallo sulle cause

TREVISO - A terra, agonizzante, con un trauma alla testa. Trasportato in ospedale, muore poco dopo. È giallo sul decesso di un uomo, originario dell'Est Europa, sui 35 anni, trovato moribondo stamattina, 30 settembre, verso le 5, a Treviso in varco Filippini, vicino al pattinodromo e a piazza Trentin, uno dei luoghi della movida cittadina. Di lui si sono accorti alcuni passanti che hanno chiamato subito il 118. Il ferito, che pare avesse bevuto, è stato soccorso immediatamente e trasportato all'ospedale, in codice 2 (media gravità), poi le condizioni si sono aggravate. Tanto che non ce l'ha fatta: è morto dopo circa un'ora per le conseguenze del trauma cranico. Addosso non aveva documenti. Sul caso indaga la Squadra mobile della questura. La priorità è capire se il trauma sia stato causato da una caduta accidentale oppure da un colpo inferto da qualcuno.