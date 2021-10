SILEA (TREVISO) - Uomo scompare a Silea: ricerche nel fiume Sile, intervengono anche i sommozzatori. La persona scomparsa, un 41enne, residente in zona, purtroppo è stato ritrovato morto nella mattina del 19 ottobre in un bosco non lontano dall'area. L'ultima traccia dell'uomo era stata la sua auto, ritrovata a Cendon di Silea, vicino all'imbarcadero. Le ricerche erano scattate lunedì 18 ottobre.