Fermano un uomo lungo la strada e lo rapinano: presi un 23enne e un 27enne

Fermano un uomo per strada e lo rapinano, è successo nella mattinata di domenica 30 agosto lungo la via Castellana. Per il reato di rapian aggravata sono stati arrestati in flagranza due soggetti, residenti nella provincia di Treviso, pregiudicati.



Rapinato lungo la strada

I due, alle 5 del mattino, a bordo di una Fiat Punto di colore nero, hanno fermato lungo via Castellana un uomo nigeriano, intimandogli di consegnare loro il portafoglio, minacciandolo con una pistola. Poi sono scappati verso Treviso. La vittima però è riuscita a descrivere i giovani, a fornire un identikit preciso e il numero di targa dell'auto.



Uno dei due malfattori, attraverso rapide ed articolate indagini, è stato individuato e sottoposto a perquisizione. Da successivi accertamenti è stato possibile risalire all’identità del secondo, presso il cui domicilio personale delle Volanti e della Squadra Mobile hanno rinvenuto l’arma utilizzata per la rapina, una replica in metallo priva del tappo rosso.



I due, C.G. e A.N., entrambi pregiudicati rispettivamente di anni 27 e 23, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata e, al termine degli accertamenti di rito, sono stati accompagnati presso i rispettivi domicili in attesa di giudizio in stato di detenzione domiciliare, come disposto dall’A.G.



