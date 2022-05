Pieve di Soligo, uomo nudo a passeggio per il centro cittadino

PIEVE DI SOLIGO - Cammina completamente nudo per le vie del centro. Ieri mattina verso le 9 Suem 118 e carabinieri sono intervenuti a Pieve di Soligo su richiesta di alcuni residenti, rimasti sbigottiti di fronte al cittadino senza vestiti. L'uomo sarebbe rimasto chiuso fuori casa e a quel punto avrebbe iniziato a gironzolare: non per esibizionismo ma per una probabile fragilità personale. Soccorso dal 118, è stato accompagnato all'ospedale.