ODERZO - Lui che perseguita lei dopo che la convivenza, da cui erano nati due figli, era finita nel 2007. Di mezzo c'è un mago, delle rose, una serie infinita di messaggi e tante denunce.

LA SENTENZA

Ieri in Tribunale, davanti al giudice Alberto Fraccalvieri, questa lunga vicenda di paure e soprusi si è conclusa con la condanna di Alessandro Marion, 53enne di Oderzo a due anni e due mesi di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 5mila euro.

La vicenda inizia quando lei se ne va portando con sè i due figli che, in un primo momento, vengono affidati ai servizi sociali e poi dati in custodia alla mamma, difesa dagli avvocati Pierantonio Menapace e Roberta Spinacè. Lui è disperato e contatta un mago che gli suggerisce di regalare una rosa al giorno alla sua amata. Con questo e con qualche altro sortilegio il mago gli lascia sperare che la donna tornerà da lui. Anche perchè il 53enne lavora nella stessa ditta della sua ex, ma in reparti diversi e lei, dopo la separazione, sta bene attenta che i turni non coincidano per evitare di incrociarlo. La strategia del mago non sortisce grandi effetti. I due restano separati, mentre nelle aule di giustizia il loro caso viene esaminato più volte. Prima dal Tribunale dei minori di Venezia che stabilisce l'affido dei bambini, poi dal Tribunale civile per la rimodulazione dell'assegno di mantenimento. E, infine, dalla sezione penale per l'accusa di stalking, mossa dalla procura all'uomo, e finita con la sua condanna. Nel frattempo l'uomo si arrabbia con chiunque ostacoli il suo processo di riappacificazione con l'ex compagna. E passa anche ai fatti concreti, denunciando uno stuolo di professionisti che, a suo dire, si sarebbero frapposti ai consigli del mago e ai suoi tentativi di riappacificazione. Denuncia, così, i legali dell'ex compagna, alcuni medici dell'Usl 2, compreso il dg Francesco Benazzi, gli assistenti sociali e gli uffici giudiziari che seguivano le vicende relativi ai figli minori. Inoltre, ricomincia con più frequenza di prima a scrivere messaggi alla ex dicendo tra l'altro, "sogno di ucciderti", ipotizzando imminenti tragedie familiari, oltre ad offese.

L'ACCUSA

Il pubblico ministero, nell'udienza precedente, aveva chiesto che il reato di stalking venisse derubricato in minacce per il semplice motivo che la donna non aveva cambiato nè il posto di lavoro nè la residenza. Ipotesi cassata dal giudice che ha condannato il 53enne.