Imbratta di urina e sangue il Centro prenotazioni dell'ospedale e minaccia personale e utenti

CASTELFRANCO - Nella tarda mattinata di eri, martedì 22 agosto, è giunta al Comando di Polizia Locale una richiesta di intervento al centro prenotazioni dell’Ospedale di Castelfranco Veneto. Un uomo, in evidente stato d’alterazione alcolica ed in condizioni igieniche precarie, ha inveito e minacciato il personale e i cittadini presenti nella struttura. Per calmare la situazione è dovuto intervenire un equipaggio della polizia locale di via Avenale che ha allontanato l'uomo esagitato dalla struttura ospedaliera. Si tratta di un italiano di mezz’età residente a Riese Pio X che aveva imbrattato di sangue e urina l’area del Cup, urlando e minacciando chiunque si avvicinasse a lui.

L’arrivo del personale in divisa ha riportato la situazione alla calma. Il soggetto, già noto, è stato segnalato ai locali servizi sociali.