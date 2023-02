Controlla da 30 anni le auto sulla Feltrina, l'"Uomo di Fener" diventa un Monumento nelle mappe di Google

TREVISO/BELLUNO - Da più di 30 anni trascorre ore seduto sullo stesso punto di un muretto a bordo strada ad osservare i mezzi in transito sulla statale « Feltrina », tanto che nelle mappe di Google ha assunto la connotazione di un monumento e indicato come «Uomo di Fener», dal nome della località in cui questo avviene. È la storia riportata oggi da vari organi di stampa locale e che riguarda una persona dal comportamento un pò atipico la quale, dall'età di 14 anni, per la sua passione per i mezzi a motore di tutti i tipi, ama rimanere ad osservare il traffico quasi tutti i giorni dalla stessa «postazione», ai confini tra le province di Treviso e Belluno. Conosciuto dagli automobilisti pendolari, che non mancano mai di rivolgergli un saluto venendo a loro volta ricambiati (gesto che diventa di tono opposto se, invece, come accade di tanto in tanto, gli arriva un'espressione di scherno), l'«Uomo di Fener» pare sia in grado di accorgersi quando un passante cambi automobile o un camionista aggiorni il suo mezzo con una motrice più recente. Ad elevarlo ad elemento tipico del paesaggio sono stati comunque gli utenti di Google, con le loro recensioni e con le loro preoccupazioni se, come accaduto in alcune circostanze, il loro amico a bordo strada sia stato assente.