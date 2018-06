â€‹Gaiba mette in vendita l'Union Pro: la compra un gruppo di genitori

di Alberto Duprè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO - L'Union Pro cambia proprietà. Finisce l'era diche era in sella dal 2005 nell'poi diventata l'attualenel 2012 con la fusione con l'Union Preganziol. A guidare la nuova, che giocherà il, sarà uninsieme ad alcuniche sveleranno il proprio progetto nei prossimi giorni.A gestire il passaggio sarà Massimo Passarella nominato amministratore unico dell'Union Pro che cura la trattativa che si formalizzerà davanti al notaio il 15 giugno. Passarella avrà anche il compito di gestire i crediti e i debiti fino a che non nascerà la nuova società. Quella di Gaiba è stata una decisione sofferta ma obbligata vista la sua situazione personale (è agli arresti domiciliari da dicembre) che non gli permetteva più di gestire il club in prima persona come ha sempre fatto...