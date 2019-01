Banfi: «Buono il prosecco, ma per quelli come me serve il prograsso»

di Elena Filini

L'INTERVISTA - «Non mi sono ancora insediato e mi chiedete tutto dei siti: Madonna incoronéta, ho quelli delle Iene sotto casa che mi stanno braccando. Io mi devo preparare, abbiate pazienza!». Neppure due giorni dall'annuncio di Luigi Di Maio e nonno Libero si è trovato proiettato in un mondo fatto di filari di vite, cappelle affrescate, foreste mediterranee, patrimoni archeologici. Sorridere, insomma, potrebbe non bastare. Pasquale Zagaria, alias, alias Oronzo Canà dalla fiction sta planando in un universo meraviglioso, ma esigente. Un giorno dopo la sua nomina, càpita il primo atto ufficiale con la ratifica dei tre siti italiani che a Parigi concorreranno al titolo di Patrimonio dell'Umanità. «Non posso e non voglio entrare nel merito di dossier che non conosco» ripete l'attore. Sì, ma il prosecco lo beve però. «Altroché, e mi piace da pazzi».