Meglio chi vi facciate avanti voi, prima che vi troviamo noi. Se non altro per evitare una denuncia per danneggiamenti. E’ questo, in sintesi, il messaggio che la polizia locale di Villorba ha lanciato ieri su Facebook. I destinatari sono tre ragazzi che nelle scorse ore si sono intrufolati nel cortile della vecchia scuola di Venturali forzando una porta e rompendo il vetro di una finestra. « Il messaggio è rivolto a un gruppo di ragazzi e alle loro famiglie della zona di Venturali – spiega il comandante Riccardo Sutto – siete stati autori di alcuni atti vandalici e abbiamo tutti gli elementi per identificarvi grazie alle immagini video in nostro possesso. Per non aggravare la vostra posizione, vorremmo vi presentaste spontaneamente al comando della polizia locale » . Seguono indirizzo, contatti e orari del quartier generale degli agenti del corpo intercomunale Postumia Romana.



IL FATTO

La vecchia scuola di Venturali ormai da tempo non ospita più bambini e insegnanti. Evidentemente i ragazzi, a quanto pare tre, tanti almeno sono quelli immortalati dagli occhi elettronici, l’hanno identificata come la sede perfetta per una scorribanda. Le telecamere di videosorveglianza, però, hanno registrato tutto. Il Comune ha anche condiviso un fermo immagine sui social. Non ci sono elementi riconoscibili. Ma così si fa capire che non si scherza. « Le immagini sono già in nostro possesso – chiarisce Sutto – se nessuno si farà avanti, l’identificazione degli autori degli atti vandalici è comunque solo una questione di tempo. Se invece si presenteranno spontaneamente, si potrà evitare di dover procedere con delle denunce » . Su Facebook non sono mancati i commenti all’appello arrivato dalla polizia locale. La maggior parte chiede di impegnare i ragazzi in lavori socialmente utili. “Per tutta l’estate”, suggerisce un cittadino. « Mandateli a lavorare sui campi per pagare i danni – aggiunge una mamma – e se i genitori li difendono, mandiamo anche loro « .



