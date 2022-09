Ucraina veneta da 14 anni torna a casa e muore in combattimento. Lascia due figli di 10 e 14 anni

VILLORBA - Una donna ucraina residente in Veneto da 14 anni, Marianna Triasko, sarebbe morta in combattimento nel proprio Paese. Lo riferisce la Tgr Rai del Veneto. La donna, originaria di Ivano-Frankivsk, risiedeva a Villorba, era sposata con un italiano e aveva due figli di 10 e 14 anni. Quando è iniziato il conflitto, è tornata in Ucraina.