Non accetta il matrimonio combinato, la famiglia la uccide. Treviso dà la cittadinanza onoraria postuma a Saman

TREVISO - Uccisa perchè rifiuta il matrimonio combinato, Treviso dà la cittadinanza onoraria postuma a Saman Abbas. Aveva creato sgomento in città la notizia della 18enne di origini pakistane uccisa a Novellara dai famigliari dopo aver rifiutato di sposarsi con un marito già deciso per lei. Una vicenda che anche nel trevigiano aveva evidenziato le piaghe che ancora nel 2023 pesano come dei macigni, dell'annullamento dei diritti delle donne, la violenza e del femminicidio.

«Si tratta di un segnale importante da parte dell’amministrazione comunale che si tradurrà in iniziative volte a educare, anche coinvolgendo le scuole, i ragazzi e tutta la comunità al rispetto della libertà, dei sentimenti e delle aspirazioni - il commento del sindaco Mario Conte - Ringrazio i membri del Consiglio comunale, uniti nella volontà di conferire la cittadinanza onoraria postuma a Saman e nel proporre iniziative per fare sì che la sua memoria si traduca fin da subito in progetti di sensibilizzazione e formazione».