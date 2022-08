Treviso, alla guida di una moto ubriaco e senza patente. E le auto sfrecciano sul Put

TREVISO - Alla guida di una moto senza patente e con un tasso alcolico di 2,66 grammi/litro. Una macchina che tira dritta ad una curva del Put. E un'altra che distratta non si è fermata ad un attraversamento pedonale. Due giorni fa è stato registrato il record negativo per la guida in stato di ebbrezza. «Alla guida di un motociclo è stato fermato un 40enne di Treviso con un tasso alcolico di 2,66 g/l, quattro volte superiore al limite consentito», evidenzia il comandante della polizia locale Andrea Gallo. «Il 40enne risultava anche senza patente di guida perché mai conseguita. Per lui oltre ad una sanzione di circa 5.000 euro è scattato il fermo del mezzo per tre mesi. Inoltre, l’ultimo servizio notturno ha permesso di bloccare alla guida un 40enne di Mogliano con un tasso alcolico più del doppio rispetto alla soglia prevista (1,09 g/l) mentre una ragazza di Treviso di 30 anni è stata sorpresa sul Terraglio con 0,77 g/l. Per entrambi il ritiro immediato della patente».

Due patenti ritirate per guida in stato d'ebrezza

«La guida in stato di ebbrezza alcolica è un fenomeno che tende a non diminuire», sottolinea Gallo. «Lo stesso vale per anche il mancato rispetto di limiti di velocità. Per esempio, i cinque verbali per eccesso di velocità sono stati elevati domenica notte sul Put con velocità che superavano gli 80 km orari». Incidentalità stradale e mancato rispetto delle norme del Codice della strada, due fenomeni particolarmente frequenti negli ultimi tempi e spesso collegati. Nell’ultimo servizio notturno della Polizia Locale di Treviso, svolto nell’ultimo weekend, le due pattuglie in servizio hanno ritirato due patenti per guida in strato di ebbrezza ed emesso cinque verbali per violazione di limiti di velocità, uno per auto senza assicurazione e uno per mancanza di cinture di sicurezza.

Tanti gli incidenti per distrazione

Sul tasso di incidentalità dovuta a distrazione, i dati forniti dal comandante Gallo destano preoccupazione: «Nelle ultime settimane si susseguono gli interventi delle pattuglie per incidenti per fortuna senza feriti, anche quattro o cinque al giorno, dove la distrazione è sicuramente una delle cause. Non si spiega infatti come un veicolo che ha una piena visibilità non si avveda che il veicolo di fronte si è fermato per far transitare un pedone o che in condizioni di piena visibilità, come avvenuto sul Put qualche giorno fa, esca di strada per poi riprendere la marcia come se nulla fosse successo, senza minimamente porsi il problema di chiamare una forza di polizia, quanto meno per avvisare dei danni causati dalla fuoriuscita. Grazie alla videosorveglianza il conducente è stato individuato. La distrazione è una delle cause principali degli incidenti in centro abitato e spesso l’assenza di feriti è dovuto a circostanze del tutto casuali».