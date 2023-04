Alla guida ubriache a Pasqua, patenti ritirate a due donne

TREVISO - Ubriachi alla guida, controlli serrati per le feste di Pasqua e Pasquetta sulle strade trevigiane. I Carabinieri di Treviso sono stati impegnati in servizi a largo raggio con diversi posti di blocco sulle arterie viarie principali della Provincia. Diverse le persone che avevano alzato il gomito beccate al volante.

Alla guida ubriache

Denunciato per guida in stato d'ebrezza con ritiro della patente, un automobilista di 24 anni di origine kosovara residente nel trevigiano che aveva un tasso alcolemico ben oltre ai limiti consentiti pari all'1,79 grammi per litro e una 37enne di origini dominicane fermata per un controllo vicino al centro di Treviso mentre era alla guida di un'auto di grossa cilindrata. La donna era al volante con un tasso pari all'1,53 grammi per litro. Immediato anche per lei il ritiro della patente e il sequestro del mezzo. A Castelfranco Veneto invece, i militari hanno ritirato la patente e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, una donna di 40 anni residente in zona che era alla guida in stato d'ebrezza con 1,26 grammi per litro.

I controlli dei Carabinieri andranno avanti per tutta la giornata di oggi su tutte le arterie principali dirette in particolare verso il mare e la montagna.