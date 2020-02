ARCADE - Guidava la propria auto alle 8 di mattina per le strade di Arcade completamente ubriaco: il suo tasso alcolemico si è rivelato essere oltre sei volte superiore al limite di legge. È praticamente un record quello fatto registrare da un cittadino moldavo, residente in provincia di Treviso. Tutto è accaduto sabato mattina. Gli agenti del corpo intercomunale di polizia locale Postumia Romana l'hanno visto procedere in modo più che incerto. Si sono subito insospettiti. E quando l'hanno fermato, sottoponendolo al test del palloncino, hanno faticato a credere ai loro occhi. L'uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico esattamente di 3,05 grammi per litro di sangue. Sei volte superiore, appunto, al tetto massimo consentito dalla legge per mettersi alla guida, pari a 0,5 grammi per litro. Un livello prossimo allo stato di incoscienza, stando alle tabelle del ministero della Salute.



PREVENZIONE

«Una pattuglia in servizio ad Arcade ha fermato l'automobilista nell'ambito del servizio di prevenzione per ridurre l'incidentalità sulle strade», fanno sapere dal corpo intercomunale di polizia locale Postumia Romana, che oltre ad Arcade comprende i territori di Villorba, sede del comando, Breda e Carbonera. «Una volta fermato per accertamenti dalla pattuglia spiega il comandante Riccardo Sutto il conducente è stato sottoposto all'alcol-test. Il risultato è stato sorprendente: il tasso alcolemico era di 3,05 grammi per litro di sangue. Vale a dire oltre sei volte il limite consentito». Gli agenti gli hanno subito ritirato la patente e sequestrato la vettura. «Gli è stato inoltre contestato il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue specifica Sutto che prevede un'ammenda fra i 1.500 euro e i 6mila euro e l'arresto da sei mesi a un anno».



IL PRECEDENTE

Non è la prima volta che nella zona si verifica un fatto simile. Pochi mesi fa un italiano di 56 anni era stato fermato mentre guidava alle 9 di mattina lungo la Pontebbana, all'altezza di Spresiano, con un tasso alcolemico di 3,02 grammi per litro di sangue. In questo caso era intervenuta la polizia locale di Spresiano. Il conducente, che aveva la testa rivolta verso il basso, aveva anche rischiato di tamponare la fila di auto in attesa al semaforo, compresa quella degli stessi agenti. Il peggio era stato evitato solo dal pronto intervento della pattuglia che aveva suonato ripetutamente il clacson per risvegliare l'uomo dal torpore nel quale era caduto.

M.F. © RIPRODUZIONE RISERVATA