Una tuta da moto e uno scaldabagno in vendita on line: due truffati

CASTELFRANCO VENETO - Due truffe scoperte dai Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto: una 39enne del novarese, nell'ambito della trattativa per l'acquisto di una tuta da motociclista pubblicata su sito internet, avrebbe indotto in errore il venditore, un 45enne del padovano, riuscendo a farsi accreditare la somma di 2.550 euro su carta prepagata, per poi rendersi irreperibile. Stesso "modus operandi" utilizzato da un 43enne dell'agrigentino che riusciva a farsi accreditare la somma di 3.500 euro da una 66enne del trevigiano che aveva posto in vendita on line uno scaldabagno a gas.