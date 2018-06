Boom del turismo: la Marca scelta da cinesi e tedeschi

di Mauro Favaro

TREVISO - Sempre più cinesi e tedeschi, e valdostani. I primi preferiscono il mordi e fuggi. I secondi, invece, si fermano per qualche giorno. Sono stati loro a trainare il turismo trevigiano nel 2017. Un anno da record. I numeri sfornati ieri dalla Provincia sono da incorniciare. Nel giro di dodici mesi gli arrivi sono aumentati dell'11,86%. Mentre le presenze (cioè chi si ferma più di una notte) addirittura del 12,34%. L'andamento positivo ha riguardato sia i turisti italiani che quelli stranieri. Negli ultimi dieci anni non si era mai registrato un balzo del genere.RECORDComplessivamente l'anno scorso nella Marca sono stati contati esattamente 974.500 arrivi e oltre 2 milioni 11mila presenze. La permanenza media si aggira sui due giorni. A far impennare i grafici sono in particolare le zone di Castelfranco (+24% arrivi e +21% presenze), Treviso Nord (+19 e +18%) e Vittorio Veneto (+16 e +20%). Anche il capoluogo ha visto un aumento: +14% arrivi e +15% presenze. La parte del leone è sempre recitata dai comuni a sud di Treviso, fetta di territorio comoda per chi visita Venezia. Solo qui si registrano quasi un terzo degli arrivi e oltre un quarto delle presenze totali. I turisti italiani arrivano in particolare dalla Lombardia e dal resto del Veneto. Curioso il dato riguardante la Valle d'Aosta. Nel 2017 c'è stata un'impennata di turisti dalla regione più piccola d'Italia: +64% arrivi e +78% presenze.I cinesi, dopo un leggero calo, sono tornati a superare quota 100mila arrivi (+18%). Mentre i tedeschi sono attorno ai 50mila (+10%). In terza posizione ci sono gli Stati Uniti con oltre 20mila arrivi (+21%). Il 54% di stranieri ha optato per alberghi a 4 stelle. Come il 37% degli italiani. E un terzo del totale sceglie strutture extra-alberghiere.