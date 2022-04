TREVISO - La guerra ha azzerato gli arrivi dall’Est Europa, dalla Russia e dalla Cina. E, a cascata, anche quelli dagli Stati Uniti. Assenze che per il turismo della Marca oggi si traducono in un “buco” da quasi 40 milioni di euro all’anno. Un conto fatto per difetto. E nessuno, tra l’altro, crede che la situazione potrà tornare velocemente alla normalità. Gli effetti del conflitto in Ucraina si fanno sentire in modo sempre più pesante sull’economia del trevigiano. Dopo la fine dell’emergenza Covid, gli operatori del turismo contavano di poter iniziare a recuperare il terreno perduto. Ma non ce n’è stato il tempo.

NUOVA EMERGENZA

La nuova emergenza legata alla guerra ha bloccato i flussi turistici intercontinentali in un modo ancora più drastico. Nella situazione attuale sembrano lontanissimi i numeri pre-pandemia registrati dall’Osservatorio turistico federato del Veneto. Solo nel 2019 la Marca aveva contato 250mila presenze all’anno, che significa notti passate nelle strutture trevigiane, tra turisti provenienti dalla Russia, dalla Cina e degli Stati Uniti. Adesso sembrano un miraggio. Il risultato sono hotel semi-vuoti. « C’è una grande sofferenza, soprattutto nel mercato intercontinentale – spiega Alessandro Martini, direttore della fondazione Marca Treviso – si sente in particolare tra le strutture dell’area di Treviso Sud, quelle più legate a Venezia, ma non solo. Si stava ripartendo dopo le limitazioni dovute all’emergenza Covid. Potevano essere recuperati i livelli turistici registrati prima dell’epidemia. Invece ora si è bloccato tutto. E chissà per quanto tempo » .

I NUMERI

Il peso maggiore deriva dalla perdita dei turisti cinesi. Nel 2019 avevano fatto contare 120.161 presenze. La maggior parte nella zona della provincia più vicina a Venezia, tra Mogliano, Monastier, Preganziol ma anche nella stessa Treviso. E solo queste avevano garantito un ricavo lordo pari a 15 milioni di euro per il settore del turismo. Nel 2020, anno di esplosione dell’epidemia, le presenze cinesi erano precipitate a meno di 9mila. Per una perdita secca del 92,7%. E oggi, invece di ripartire, si sono praticamente azzerate. Non solo. A causa delle difficoltà a volare nei cieli della Russia, non si vedono nemmeno più turisti dall’estremo oriente in generale. Il mercato russo era più leggero. Nel 2019 si erano contate 22.165 presenze, per un ricavo lordo di 5 milioni. Ma stava crescendo in modo esponenziale. Basti pensare che grazie a una serie di attività di promozione mirate il numero dei turisti russi era raddoppiato rispetto a quattro anni prima. E, tra tutti, non avevano affatto difficoltà di spesa durante le loro vacanze. Anche il mese scorso Martini avrebbe dovuto partecipare a una fiera di promozione turistica proprio a Mosca. Ma alla fine è inevitabilmente saltata. L’ultimo tassello riguarda il mercato del nord America. Nel 2019 da Stati Uniti, Canada e Messico si erano contate 104.668 presenze nel trevigiano. Quasi tre quarti nell’area di Treviso Sud. Pari a un ricavo lordo di 17 milioni. Nel 2020 queste presenze erano scese a poco più di 12mila. Il 90% in meno.

EFFETTO DETERRENTE