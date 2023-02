Elezioni Ascom, a Treviso riconfermato presidente Federico Capraro: «Turismo e digitalizzazione sono le nuove frontiere»

TREVISO - Confcommercio, Federico Capraro riconfermato alla presidenza per il prossimo mandato 2023-2028 all'insegna dell'unità e della continuità. Il Sistema Confcommercio provinciale procede, come da tabella di marcia, ai rinnovi. Dopo la lunga fase della modernizzazione statutaria ha concluso il rinnovo delle cariche mandamentali. Nei mesi scorsi sono stari rieletti alla presidenza di Ascom Oderzo Rino Rinaldin, alla presidenza di Ascom Castelfranco Pierluigi Sartorello e ieri sera, 6 febbraio, Ascom Treviso ha riconfermato il presidente in carica Federico Capraro. «Tre parole chiave - secondo Federico Capraro - detteranno le linee guida di questo mandato trevigiano: sostegno al favore delle imprese, identità territoriale delle delegazioni e progettualità sulle due grandi opportunità che abbiamo di fronte: turismo e digitalizzazione». Giovedi prossimo concluderà il rinnovo elettorale il mandamento di Vittorio Veneto.

La delegazione trevigiana

Il mandamento di Treviso, che assomma in sé 6 delegazioni (Treviso, Conegliano, Mogliano, Roncade, Montebelluna, Asolo) e che, per dimensioni territoriali, è il più importante, dopo un confronto democratico che ha visto un’intensa partecipazione alle varie assemblee territoriali che hanno registrato l’ingresso di molte giovani new entry, ha riconfermato Federico Capraro, coneglianese, albergatore di professione, 47 anni, membro dell’Associazione per il patrimonio delle Colline Unesco di Conegliano e Valdobbiadene. «Siamo al termine di una fase importante di insediamento - afferma Capraro - I 4 mandamenti rinnovati, congiuntamente alle Federazioni (25 costituite ed aderenti al Sistema) compongono l’Unione provinciale e danno forza e rappresentanza alla nostra Organizzazione che si sta rinvigorendo dopo gli anni difficili della pandemia. La sinergia tra categorie (Federazioni) e territori (mandamenti) è fondamentale per garantire una visione unitaria alle imprese del terziario e del commercio futuro, progettualità e accompagnamento alle transizioni che ci aspettano e che stiamo già vivendo. Auguro ai miei 3 Colleghi presidenti il miglior lavoro. Siamo, tra le Organizzazioni, i più capillari e i più presenti, grazie al patrimonio di presidenti e fiduciari garantiamo vicinanza alle imprese. La coesione di oggi è il primo passo verso un’omogenizzazione ed una maggiore unitarietà che consente uno sguardo allargato su una scala territoriale più ampia».

La giunta esecutiva

Lo affiancherà, per il prossimo mandato, una Giunta esecutiva composta da: Maurizio Piovesan (vicario), Dania Sartorato (vicepresidente sezioni), Maurizio Gibin (vicepresidente per Conegliano), Tiziano Bosco (panificatore), Maddalena Stecca (gruppo alimentare), Renzo Ghedin (ortofrutta e presidente della Delegazione di Treviso). Confcommercio rappresenta oltre 8mila imprese del commercio, del turismo, dei servizi.