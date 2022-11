TREVISO - Un nuovo semaforo dotato di telecamera per stanare i tanti, troppi, che passano col rosso. Il Comune di Treviso, in accordo con la polizia locale, ha deciso di installarlo al sottopasso ferroviario di via Piave, snodo per raggiungere il centro da Selvana, e viceversa. Alla base d ella scelta, legata alla sicurezza stradale, le molteplici segnalazioni di pendolari e residenti che ormai da tempo lamentano il fatto ch e gli automobilisti di passaggio non rispettano il semaforo posto in ingresso e uscita del sottopasso, creando pericoli a chi transita. Un pericolo non solo per i mezzi a motore, ma soprattutto per bici e pedoni che spesso si trovano di fronte alle auto “in ritardo” nell’attraversamento del senso alternato.

SEGNALAZIONI E INCIDENTI

Un comportamento che è quasi ormai divenuto giornaliero, tanto che solo un mese fa si è registrato un incidente stradale causato proprio da un’auto che, accelerando con il giallo per evitare di doversi fermare, ha poi impattato contro una che la precedeva nel tentativo di sorpassarla. «I lavori sono già stati affidati ad una ditta di Marostica che noleggerà al Comune tutta l’attrezzatura necessaria per 12 mesi e 39mila euro di investimento - spiega Andrea Gallo, Comandante della Polizia Locale di Treviso – Si tratta di un progetto sperimentale per la prima volta utilizzato in città. Sostanzialmente andremo prima ad adeguare l’attuale impianto semaforico ormai vetusto e poi installeremo delle telecamere utili a riprendere sia il semaforo che il sottopasso».

LE INFRAZIONI